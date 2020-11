Rencontre du ministre du transport et des représentants de TABC : Vers l’ouverture de nouvelles lignes vers les pays africains

Malgré les nombreuses conditions favorables à l’investissement et au développement, le continent africain demeure peu intégré économiquement. Une situation appelé à évoluer et ayant fait l’objet d’une rencontre, jeudi dernier 5 novembre 2020, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, et des représentants de l’organisation Tunisia – Africa business council (TABC).

En recevant Anis Jaziri et Hichem Mnif, respectivement président et secrétaire général de TABC, Chakchouk a affirmé «la disposition du département à établir de nouvelles lignes aériennes et maritimes vers les pays africains», selon un communqué rendu public par l’ONG.

Cette décision sera prise après l’étude de l’utilité économique de ces lignes dans le contexte exceptionnel que connaissent notamment les entreprises tunisiennes, marqué par la propagation de la Covid-19.

Chakchouk a, en effet, assuré lors de la séance de travail, que le ministère vise à faciliter le transport maritime et aérien dans le but de multiplier les échanges commerciaux et les opportunités d’investissement au profit des sociétés tunisiennes.

De son côté, Anis Jaziri a appelé le département gouvernemental à appuyer davantage les efforts des investisseurs et hommes d’affaires tunisiens, en assurant le transport aérien et maritime vers les pays d’Afrique, et en particulier la ligne maritime Tunisie-Sénégal-Cote d’Ivoire et l’axe Afrique centrale aérien Tunisie-Tchad-Cameroun-RDCongo. Il a également souligné l’importance de la réouverture des lignes vers le voisin libyen.

C. B. Y.