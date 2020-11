Financement des élections de 2019 : La Cour des comptes confirme les infractions d’Ennahdha et de Nabil Karoui

La Cour des comptes a présenté, ce mardi 10 novembre 2020, son rapport sur les résultats du contrôle du financement de la campagne électorale présidentielle et des élections législatives de 2019. Entre autres, elle a confirmé les infractions financières d’Ennahdha, de Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, et d’Olfa Tarrès, fondatrice de 3ich Tounsi.

Fadhila Gargouri, présidente de la chambre relevant de la Cour des comptes, a en effet révélé que des sommes d’argent importantes avaient été illégalement dépensées pour influer sur l’opinion publique tunisienne durant lesdites campagnes.

Elle a notamment indiqué que le mouvement Ennahdha avait signé deux contrats avec la société de publicité et de planification BCW, le premier de septembre 2014 jusqu’à 2018, et le deuxième du mois de juillet au mois de décembre 2019. Au total, une somme de 187.215 dollars avait été dépensée par le parti islamiste, or le financement extérieur des campagnes électorales nationales est interdit et sanctionnés par la loi.

Candidat à la présidentielle, Nabil Karoui avait, de son côté, conclu un accord avec une société de lobbying étrangère d’une valeur de 2,85 millions de dinars, ce qui constitue un dépassement très important de la limite fixée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) pour le financement des campagnes électorales, qui est de 1 million de dinars.

Karoui avait, pour rappel, eu affaire avec la boîte de lobbying canadienne opérant aux Etats-Unis, Dickens and Madson, qui est dirigée par l’ancien officier du renseignement de l’armée israélienne, Ari Ben-Menashe. Selon Mme Gargouri, une partie de la somme dépensée dans le cadre de ce deal avait été transférée à travers un compte bancaire non autorisé, à savoir celui de l’épouse du candidat, Salwa Smaoui.

Pour sa part, Olfa Terras avait elle aussi signé un contrat avec la société étrangère America to Africa Consulting, pendant la période comprise entre les mois de mai et d’octobre 2019, moyennant des dépenses de 15.000 dollars par mois.

C. B. Y.