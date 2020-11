Les Journées théâtrales de Carthage n’auront pas lieu cette année

Le comité d’organisation des Journées théâtrales de Carthage (JTC) vient d’annoncer le report de la 22e édition à l’année prochaine.

Dans un communiqué publié hier soir, lundi 9 novembre 2020, la direction de la 22e édition des JTC a fait savoir que le festival, qui devait initialement se tenir du 5 au 13 décembre prochain, serait reporté à une date ultérieure durant l’année 2021 tout comme les Journées musicales de Carthage (JMC), et ce, compte tenu de la situation sanitaire mondiale actuelle liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Contrairement aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui avaient opté pour une édition rétrospective et non compétitive et qui sont encore à ce jour maintenues pour le mois prochain (du 18 au 23 décembre), le comité d’organisation des JTC, sous la nouvelle direction de la comédienne Nissaf Ben Hafsia, avait prévu de maintenir la programmation habituelle avec la compétition officielle et les invités étrangers, un choix risqué au vu de la pandémie que traverse le monde, ayant finalement valu au festival le report de l’édition 2020.

Le comité prévoit toutefois d’improviser prochainement, et si la situation sanitaire le permet, une autre manifestation théâtrale afin de célébrer les dernières productions tunisiennes, offrant en plus des représentations, des ateliers, des conférences et des séminaires.

Fawz Benali