Les 7 choses à voir à New York après l’épidémie liée au coronavirus

Le Pont de Brooklyn à New-York.

Alors que les frontières entre les Etats-Unis et l’Europe sont toujours fermées, il est fort intéressant de prendre du temps pour préparer un voyage, quand il sera possible, pour découvrir ou redécouvrir le pays de l’Oncle Sam. Les agences de voyages, en tout cas, piaffent d’impatience de reprendre du service.

Par Meriem Majdoub

La crise épidémique liée au coronavirus est probablement la chose la plus terrible pour le tourisme international. En effet, les voyageurs ont été beaucoup moins nombreux à venir en France, première destination touristique mondiale, durant l’été, même si certains Européens ont profité de l’incapacité de voyager très loin pour découvrir la beauté du paysage de l’Hexagone . Pour autant, certaines destinations sont blacklistées voire totalement interdites, à l’image des Etats-Unis.

L’attente commence à se faire longue

Pour les Etats-Unis, la frontière est fermée jusqu’à nouvel ordre depuis le 13 mars 2020 . Si un assouplissement de l’épidémie a été constaté depuis cet été, les Américains n’ont pas jugé bon de changer leur politique extérieure.

Ainsi, les touristes européens qui souhaitent se rendre aux Etats-Unis pour découvrir les beautés du pays de l’Oncle Sam sont priés d’attendre, que ce soit pour un séjour touristique, un séjour chez de la famille ou un voyage d’affaires. Seul les résidents permanents (Green Card ou visa particuliers) ont la possibilité d’effectuer des aller-retours entre les deux continents.

Depuis le 17 mars 2020, l’Union Européenne a interdit, aussi, tout voyage touristique ou d’affaires aux Etats-Unis. La frontière est donc doublement fermée.

Découvrir les joies de New York, une ville aux 7 merveilles

Pour autant, les habitants de l’Europe risquent, à terme, de relancer l’économie liée au tourisme lorsque l’épidémie sera derrière nous. Ainsi, il est nécessaire de connaître les démarches obligatoires pour se rendre aux Etats-Unis, notamment du point de vue français, et découvrir les joies de New York, une ville aux 7 merveilles (et même plus) à visiter.

Tout d’abord, avant de s’imaginer flâner et faire les magasins à Times Square, le voyageur doit préparer son visa et donc remplir le formulaire ESTA. Cette porte d’entrée est obligatoire pour pouvoir poser ses valises dans la Big Apple. Une fois à New York, les points touristiques sont nombreux à commencer par l’inévitable Statue de la Liberté. Si on ne la présente plus, cette dernière est tout simplement l’un des endroits les plus visités à New York. Il en va de même pour l’Empire State Building, Times Square, le Flatiron Building ou encore le pont de Brooklyn.

Pour les amoureux de la nature, il est très intéressant de voir, de ses propres yeux, l’importance de Central Park dans le paysage new-yorkais. Le parc le plus connu du monde, grâce à l’influence du cinéma américain dans le monde, est au plein cœur de la ville. Avec les 341 hectares, les activités sont nombreuses.

Enfin, l’endroit le plus émouvant de NY City est assurément le Mémorial du 11 septembre. Touché en plein cœur lors des attentats en 2001, l’Amérique a rendu un vibrant hommage aux nombreuses personnes décédées à travers un musée émouvant, touchant et poignant. Une belle place, avec un mémorial à ciel ouvert, est aussi à découvrir, pour réaliser encore un peu plus le drame lié à cet événement.