Kairouan : L’Union régionale du travail décrète la grève générale

Une grève générale sera observée dans le gouvernorat de Kairouan, le 3 décembre prochain, annonce l’Union régionale du travail (URT) relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et ce, afin de dénoncer l’absence de projets de développement dans cette région, classée la plus pauvre de la Tunisie.

Dans un communiqué publié ce samedi 21 novembre 2020, l’URT précise que cette grève vise à dénoncer la marginalisation de la région, la plus pauvre du pays avec 34,9% de taux de pauvreté. On y enregistre également le taux le plus élevé de suicide et de criminalité alors que l’indice de développement y est le plus faible.

L’URT a rappelé que plusieurs organisations nationales, associations et activistes de la société civile ont récémment adressé une correspondance au gouvernement pour l’appeler à appliquer les décisions ministérielles prises au profit de Kairouan, mais celle-ci est tombé dans l’oreille d’un sourd et aucune action n’a été entreprise par les autorités, déplore-t-elle.

Le secrétaire général de l’URT, Saïd Seboui, a indiqué de son côté que les protestataires pourraient mener d’autres actions pour bénéficier de leur droit de vivre dignement.