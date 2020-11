« Tunisie en mouvements »: L’hommage du Festival CinemaMed de Bruxelles au cinéma tunisien

Partagez 0 Partages

Le cinéma tunisien sera à l’honneur à la 20e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles (CinemaMed) à travers le programme « Tunisie en mouvements ».

Le cinéma tunisien est un grand habitué du Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles qui offre chaque année un espace de dialogue et d’échange entre des cinéastes des deux rives de la Méditerranée, et qui défend les valeurs de la tolérance et de l’interculturalité par le biais du 7e art.

La 20e édition, qui se tiendra du 26 novembre au 5 décembre 2020, a choisi de mettre à l’honneur le cinéma tunisien dans le cadre du focus « Tunisie en mouvements », initié par Wallonie Bruxelles International, qui brossera le portrait de la Tunisie d’aujourd’hui à travers ses productions cinématographiques récentes.

Le programme comprendra trois films de genres différents, afin de refléter la diversité du cinéma tunisien. Il s’agit du court-métrage de fiction de l’actrice et réalisatrice Anissa Daoud « Le bain » (en compétition officielle), du court-métrage documentaire « Les aigles de Carthage » du cinéaste italien Adriano Valerio (où il revient sur la victoire de l’équipe nationale tunisienne à la Coupe d’Afrique de 2004), et du long-métrage documentaire « Non, Oui ! » de Mahmoud Jemni qui aborde la question du racisme en Tunisie.

Fawz Benali