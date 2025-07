La Tunisie et ses mégaprojets qui piétinent  

Cela fait des années voire des décennies que l’on parle des mégaprojets en Tunisie et de la nécessaire accélération de leur réalisation, et que l’on ne voit rien venir. On en est d’ailleurs venus à ne plus vraiment y voir que des wishful thinking pour occuper les citoyens et leur faire miroiter une prospérité illusoire qui tarde à venir. Mais ne voilà-t-il pas que cette question est remise à l’ordre du jour pour la énième fois et par le énième chef de gouvernement dans une foison d’annonces dont on espère qu’elles seront un jour réalisées ? C’est à croire que nous autres Tunisiens, sommes devenus des champions dans l’art de faire du surplace.

Imed Bahri

L’accélération de la réalisation des mégaprojets et des projets stratégiques prioritaires dans les secteurs de la santé, du transport, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a été au centre de la 5e réunion périodique de la commission des mégaprojets présidée, mardi 15 juillet 2025, au palais de la Kasbah, par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement des projets en question (eh oui, il paraît que çà avance !) et les solutions proposées pour surmonter les difficultés rencontrées (parce qu’il y en a toujours des difficultés !).

Un hôpital, une école, et quoi encore ?

La commission a recommandé, dans ce cadre, de relancer, immédiatement, les travaux de l’hôpital régional de classe « B » de Sbeïtla, dans le gouvernorat de Kasserine, et ce, après la sélection de l’entrepreneur devant finaliser les travaux avant la fin de cette année, ainsi que les travaux du projet de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Bizerte, en choisissant l’entreprise de travaux publics qui les finalisera, au 1er trimestre 2026.

La commission a, également, appelé à entamer les procédures de lancement de l’appel d’offres relatif à la réalisation du port en eau profonde et de la zone des services logistiques à Enfidha, conformément aux normes internationales.

La cheffe du gouvernement a mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité d’accélérer l’achèvement de tous les projets publics programmés dans les délais, afin de réaliser le développement régional, la croissance économique et la justice sociale et partant impulser les investissements et créer des opportunités d’emploi.

Zenzeri a souligné que tous les gouvernorats, les délégations, les municipalités, les services des ministères et les structures publiques aux niveaux central, régional et local sont au service du citoyen et sont appelés, par conséquent, à résoudre tous les problèmes auxquels fait face tout citoyen ou investisseur.

La présidence du gouvernement a rappelé la mise en place du portail national e-people qui permet aux citoyens de signaler les difficultés rencontrées en termes de communication avec les services administratifs, outre la ligne simplifiée 1860 et les adresses électroniques boc@pm.gov tn ou bcrc@pm.gov tn.

Des plans sur la comète

Donc, si on a bien compris, les responsables du gouvernement ont recommandé, appelé, mis l’accent, rappelé, souligné, et quoi encore ? Des bulles et encore des bulles !

Pour ce qui est de la réalisation espérée des mégaprojets, comme ceux de port en eau profonde et de zone des services logistiques à Enfidha, dont on parle depuis le milieu des années 1990, il y a de fortes chances (ou des risques sérieux) qu’ils ne verront jamais le jour.

Au rythme où les choses avancent, ou n’avancent pas, notre scepticisme n’a même plus à être justifié.

Cela pour dire que ce qu’on attend des responsables du gouvernement ce ne sont pas des plans sur la comète, mais des engagements fermes, des décisions concrètes et des délais précis. On est vraiment las d’attendre et d’espérer des mégaprojets qui dépassent rarement la phase de l’annonce… Et inutile de rappeler ici la longue liste de ceux qui ont été abandonnés en cours de route.