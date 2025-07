Tunisie | Appels à une enquête sur le décès du jeune Hazem en prison

Des activistes de la société civile et partis politiques à l’instar de l’Association Intersection pour les droits et les libertés et du parti Al-Jomhouri ont appelé à l’ouverture d’une enquête sur le décès de Hazem Amara à la prison de Belli à Nabeul.

Dans un communiqué publié ce mardi 15 juillet 2025, l’Association a dénoncé des manquements qui auraient causé le décès de Hazem Amara, dont la santé était déjà fragilisée par des maladies chroniques et qui nécessitait une prise en charge particulière, dont il n’a pas bénéficié. Intersection a de ce fait appelé à l’ouverture d’une enquête urgente et à la poursuites des coupables.

De son côté, le parti Al Jomhouri a imputé la responsabilité de ce drame à l’administration pénitentiaire et a pointé du doigt des conditions inhumaines de détention et une négligence médicale fatale pour le jeune homme qui aurait dû être placé sous la surveillance d’un médecin voire même hospitalisé, ayant récemment subi une opération à cœur ouvert.

Selon les mêmes sources, l’état de santé de Hazem s’était détérioré et une prise en charge médicale serait arrivée tardivement. Il a rendu l’âme à l’hôpital et la famille n’aurait même pas été informé par les autorités, déplorent l’association et le parti Al-Joumhouri.

Ces derniers demandent par ailleurs une évaluation de la situation au sein des prisons, considérant que ce drame n’est pas isolé et qu’il est urgent de mettre fin aux dépassements dans les prisons tunisiennes et de protéger les détenus et leur permettre de bénéficier de leurs droits.

