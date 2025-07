Mohamed-Ali Kammoun présente « 24 Parfums » au cœur de l’amphithéâtre d’El Jem

Sous la direction musicale d’Achraf Betibi, Mohamed-Ali Kammoun accompagné de 120 artistes se produira, le 17 juillet 2025, au Festival international de musique symphonique à El Jem.

« 24 Parfums – Les Étoiles Symphoniques » est un hommage vibrant aux 24 régions tunisiennes, mêlant musique traditionnelle, jazz et symphonie et sera présenté par plus de 120 artistes sur scène, accompagnés de l’Orchestre Symphonique de Mégrine, dans une scénographie immersive sous les étoiles.

Les billets peuvent être réservés directement sur le site du Festival ou encore via le site teskerti festivaleljem.tn https://teskerti.tn/category/les-nocturnes-del-jem

Un Service de transport en bus au départ de Tunis est prévue pour cette soirée, précisent les organisateurs.

