L’Atuge organise le Diaspora Month 2025 et le Tunisia Global Forum

L’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge) organise la deuxième édition du Diaspora Month du 15 juillet au 15 août 2025. Point d’orgue de cette initiative, le Tunisia Global Forum (TGF) qui se tiendra le 22 juillet à l’hôtel Radisson Blu Tunis.

Plus qu’une simple série d’événements, cette initiative a pour vocation de transformer la période estivale, moment privilégié de retour au pays pour de nombreux compatriotes, en un véritable carrefour d’opportunités.

L’objectif est de créer des ponts durables, de permettre aux réseaux de compétences de la diaspora de se reconnecter activement avec les écosystèmes locaux, de partager leur expertise et de s’engager dans les dynamiques d’avenir de la Tunisie.

Mobilisation des talents de la diaspora

Conçu comme le rendez-vous business incontournable du mois, le TGF est une plateforme stratégique dédiée à la mobilisation des talents de la diaspora et des écosystèmes d’entreprises et d’innovation. Sa mission est de connecter concrètement celles et ceux qui, par leurs actions et leurs visions, contribuent à la transformation du pays et à son rayonnement international.

Le TGT est l’événement phare du Diaspora Month, qui se prolonge avec d’autres rendez-vous essentiels.

Connecter la diaspora aux startups locaux

Ainsi, le Diaspora Regional Networking déploiera cette dynamique au cœur des régions tunisiennes tout au long du mois. Cette importante tournée vise à connecter la diaspora aux écosystèmes d’entreprises et de startups locaux, transformant ainsi les opportunités en collaborations durables sur tout le territoire.

Placée sous le thème «Innover pour attirer et investir pour transformer», cette journée d’exception a pour ambition de catalyser les énergies pour un avenir prospère. Plus de 1500 participants sont attendus, aux côtés de plus de 120 entreprises, startups prometteuses, clusters sectoriels, et institutions nationales et internationales.

Le format de l’événement a été pensé pour maximiser les interactions et les résultats : un vaste espace d’exposition dynamique pour présenter les innovations, des conférences plénières pour dessiner les feuilles de route stratégiques, des ateliers de réflexion pour co-construire des solutions, des talks inspirants pour partager les succès, et des sessions de rencontres B2B pour concrétiser les opportunités d’affaires.