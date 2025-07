Le tourisme tunisien franchit un nouveau cap

Le secteur touristique tunisien a connu une croissance remarquable depuis le début de 2025. Selon le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Hlaoui, le nombre de visiteurs a dépassé les 4,3 millions de touristes jusqu’à la fin juin dernier, soit une augmentation de 11% par rapport à 2024. Quant aux recettes touristiques, elles ont enregistré une croissance de plus de 8% au cours de la même période, ce qui place le tourisme à la première place en termes d’injection de devises dans l’économie nationale.

Latif Belhedi

En ce début d’une saison estivale très prometteuse, le secteur est sur le point de connaître une croissance encore plus forte, avec des prévisions de croissance continue des revenus totaux jusqu’à la fin de l’année.

Cette dynamique témoigne d’une reprise et d’une expansion solides pour le secteur, notamment après les défis posés par les événements mondiaux de ces dernières années : pandémie du Covid, guerre Russie-Ukraine, guerre à Gaza…

Contribution économique essentielle

Le secteur du tourisme en Tunisie est non seulement une source majeure de revenus, mais joue également un rôle essentiel dans l’économie nationale d’une façon générale. Il contribue à environ 9% du produit intérieur brut (PIB) du pays, ce qui témoigne de son importance considérable dans le paysage économique global. Son impact va au-delà des gains financiers, puisqu’il emploie environ 400 000 personnes dans divers métiers, notamment dans l’hôtellerie et la restauration, les guides touristiques et les transporteurs.

Grâce à un tel niveau d’emploi, le secteur touristique contribue à dynamiser les économies locales, notamment dans les régions côtières où les touristes affluent pour profiter des magnifiques plages et des attractions culturelles du pays situé au cœur de la Méditerranée et doté d’un climat très clément, hiver comme été. La croissance continue du nombre de visiteurs et des revenus devrait entraîner la création de nouveaux emplois, stimulant ainsi le paysage économique global.

La diversité des attractions

La diversité des offres de la Tunisie, de ses plages méditerranéennes et de ses sites historiques à ses expériences culturelles uniques, contribue à la popularité croissante du pays comme destination touristique. Le pays possède de nombreuses attractions, notamment les ruines antiques de Carthage, les pittoresques médinas de Tunis et les paysages désertiques qui ont captivé l’imagination des voyageurs du monde entier. La richesse historique de la Tunisie, alliée à la beauté de son littoral, en a fait une destination de choix pour le tourisme culturel et les vacances balnéaires.

Le secteur touristique du pays a également bénéficié de l’intérêt croissant pour l’écotourisme et les voyages d’aventure, les régions désertiques devenant de plus en plus prisées par ceux qui recherchent des expériences uniques et hors des sentiers battus. Les efforts déployés par la Tunisie pour améliorer ses infrastructures, notamment les aéroports, les hôtels et les transports, ont permis d’accueillir un nombre croissant de visiteurs et de leur garantir un séjour agréable et sans accroc, même si sur le plan de la qualité des services, beaucoup reste encore à faire pour rehausser davantage l’image de la destination.

Réserves de devises renforcées

Facteur clé des entrées de devises, le secteur du tourisme contribue de manière significative à la stabilité économique de la Tunisie. L’augmentation des recettes touristiques soutient non seulement l’économie nationale, mais renforce également les réserves de devises du pays, essentielles au maintien de l’équilibre de la balance extérieure. Avec l’afflux croissant de touristes, la capacité du pays à attirer les investissements étrangers et à renforcer sa stabilité financière devrait se renforcer, consolidant ainsi ses perspectives économiques à moyen et long terme.

Cap sur l’avenir

Malgré les secousses et les contre-temps, le secteur touristique tunisien ne montre aucun signe de ralentissement. Grâce à des investissements continus dans les infrastructures et à l’accent mis sur la promotion du riche patrimoine culturel du pays, l’industrie touristique est prête à connaître une croissance soutenue dans les années à venir.

Face à l’intérêt croissant du monde entier pour les expériences de voyage durables et immersives, la Tunisie s’impose comme une destination de choix pour les amateurs d’histoire et d’aventure. Fort de son potentiel de développement, le secteur du tourisme restera un pilier de la réussite économique de la Tunisie, contribuant ainsi à la prospérité du pays.