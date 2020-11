La Marsa : Ouverture d’un bureau d’orientation et d’accompagnement pour les migrants (Photos)

Un bureau d’orientation et d’accompagnement pour les migrants, a vu le jour à la Marsa, annonce la municipalité, en précisant que cette initiative vise à améliorer leur intégration et à leur faciliter l’accès à leurs droits sociaux.

L’inauguration a eu lieu avant-hier, mercredi 25 novembre 2020, dans l’arrondissement municipal Bhar Lazreg relevant de cette ville de la banlieue nord de Tunis, en collaboration avec le Centre d’information et d’éducation pour le développement et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), et ce, dans le cadre de la promotion du projet «I Migr».











«La création de ce bureau vise à aider les migrants, afin d’améliorer leur intégration, en garantissant leurs droits en leur facilitant l’accès aux services sanitaires, sociaux et juridiques, afin d’améliorer leur qualité de vie, en Tunisie», indique la municipalité.

Les migrants pourront être accueillis dans le bureau, géré par des conseillers ayant bénéficié d’une formation, tous les lundis, de 8h30 à 12h et les mercredis de 14h à 17h30.

Y. N.