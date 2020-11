Covid-19 : La Tunisie a commandé 5 millions de doses de vaccin, affirme le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a indiqué aujourd’hui, lundi 30 novembre 2020, que la Tunisie a adressé des demandes pour l’acquisition de 5 millions de doses du vaccin contre le coronavirus.

C’est ce qu’il a déclaré à l’agence Tap, en marge du lancement de la campagne nationale de vaccination contre l’hépatite A, au Centre de protection de la mère et de l’enfant à cité Ezzouhour, en ajoutant que la Tunisie espère couvrir ses besoins en vaccin, sachant que le pic de la pandémie sera atteint à la fin du mois de décembre, si l’on continue à respecter les mesures préventives et fin janvier voire début février, si les protocoles sanitaires ne sont pas respectés.

Rappelons que Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, avait affirmé pour sa part, la semaine dernière, lors d’un point de presse organisé par le ministère de la Santé, que la Tunisie vise la vaccination de 20% des citoyens, sachant que la priorité sera donnée aux personnes âgées et vulnérables, ceux qui sont en première ligne, notamment le personnel de la santé et des secteurs vitaux, les forces sécuritaires et armées.

Rappelons que depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, en mars dernier, 96.251 cas positifs ont été dépistés (sur 458.743 tests), sachant que 3.219 personnes ont succombé au coronavirus, et 69.624 autre ont pu en guérir.

Y. N.