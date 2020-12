Tunisie : Le ministre de la Santé annonce la reprise de la prière du vendredi

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a annoncé ce mercredi 2 décembre 2020, la reprise de la prière du vendredi, dans les mosquées et ce à partir de cette semaine, soit le 4 décembre.

Cette annonce a été faite lors d’un point de presse organisé par le ministère, relatif à l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie, à l’issue d’une réunion périodique organisée avec le Comité scientifique.

«Le respect du protocole sanitaire exigeant une capacité d’accueil ne dépassant pas 30%, ainsi que le port du masque et la distanciation physique, sont obligatoires et non négociables», a prévenu le ministre de la Santé.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a appelé les cadres et des agents des mosquées à veiller sur le respect du protocole sanitaire, en affirmant que celui-ci a été respecté depuis la réouverture des lieux de culte et en rappelant que les consignes sont prises par le comité scientifique et qu’il faut s’y conformer, car elles visent à protéger la santé des Tunisiens, a-t-il insisté.

Y. N.