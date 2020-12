Face à la crise sanitaire, Tunisair resserre ses dépenses et espère se remettre sur pied en 2021

Partagez 7 Partages

En crise financière depuis plusieurs années, Tunisair a vu sa situation empirer en 2020 en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, qui a particulièrement impacter le secteur du transport aérien. Les responsables de la compagnie aérienne nationale semblent, par ailleurs, confiants par rapport à l’avenir.

Alors que des bruits sont en train de circuler sur la possibilité d’une faillite, Tunisair a tenu à rassurer l’opinion publique et démentir ces rumeurs, implicitement, hier, mercredi 3 décembre 2020, via un communiqué publié sur Facebook.

La compagnie a en effet, indiqué qu’elle a resserré ses dépenses, notamment en annulant les vols non rentables et en se limitant à l’exploitation des avions qui répondent aux conditions de sécurité et de sûreté aérienne.

Le transporteur national s’engage également à la mise en œuvre, dès la reprise de son activité normale prévue en 2021, d’un programme de réforme et de développement, et compte, pour ce faire, sur l’appui de l’État.

Tunisair a, par ailleurs, souligné la chute du nombre de ses passagers en 2020 : moins de 70% par rapport à 2019.

C. B. Y.