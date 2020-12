En colère après le décès de leur confrère, les médecins crient «dégage» au ministre de la Santé (Vidéo)

Des professionnels de la santé se sont rassemblés aujourd’hui, vendredi 4 décembre 2020, devant le ministère de la Santé à Tunis, à la mémoire de leur confrère, Badreddine Aloui, décédé hier soir, à l’hôpital de Jendouba en tombant dans une cage d’un ascenseur en panne… Les protestataires ont scandé des «dégages» au ministre de la Santé Faouzi Mehdi qui a été appelé à démissionner après ce terrible drame.

Les protestataires ont rappelé que les conditions dans les hôpitaux publics se détériorent de jour en jour, tout en affirmant que les responsables, et à leur tête le ministre, n’ont rien fait de concret pour changer la situation.

«Les responsoriales sont dans leurs bureaux, ils ne savent rien de notre réalité. Et même quand ils sont alerté ils continuent à faire semblant de ne rien voir, ne rien savoir. Aujourd’hui on en paie de notre santé, de nos vies», ont-il regretté.

«Notre confrère est mort à la fleur de l’âge … ses parents vont l’enterrer aujourd’hui, à cause de la nonchalance etdu manque de responsabilité des autorités. Nous n’allons plus nous taire !», ont ajouté les médecins, attristés et très en colère.

Les protestataires ont lancé des slogans hostiles et des dégages au ministre de la Santé : «C’est lui le premier responsable, il doit partir et les autres suivront», ont-ils insisté.

Y. N.