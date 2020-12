«Jendouba veut son droit à la vie !», crient les manifestants devant le siège du gouvernorat (Photos)

Partagez 0 Partages

Deux jours après le décès du Dr Badreddine Aloui, tombé dans la cage d’ascenseur de l’hôpital régional de Jendouba, de nombreux habitants de cette ville située au nord ouest de la Tunisie, ont organisé une manifestation, ce samedi 5 décembre 2020, devant le siège du gouvernorat.

En colère les habitants de Jendouba, qui avaient accueilli, hier soir, le chef du gouvernement Mechichi avec des sifflements et des dégages, sont déterminés à poursuivre leurs mouvement sociaux, estimant que les autorités sont responsables du décès du regretté Badreddine, ravi à la fleur de l’âge «à cause de la négligence et l’incompétence des responsables», disent-ils.

«Il y a quelques mois, les médecins ont du porter un malade dans les escaliers car l’ascenseur était en panne. Des infirmiers s’étaient également retrouvé coincés dans ce même ascenseur, qui fonctionne une fois sur 100. Les alertes ont été faites plusieurs fois mais les autorités ferment les yeux, car ces responsables et leurs femmes, s’ils tombaient malades, ils iront plutôt dans des cliniques pour se faire soigner, alors l’état de l’hôpital régional est leur dernier soucis !», ont déploré les protestataires.









Sous le slogan : «Jendouba veut son droit à la vie !», ils ont également appelé au développement régional estimant que Jendouba a été trop longtemps marginalisée et que les gouvernements qui se sont succédé n’ont jamais mis en place des actions concrètes pour sortir le pays de la «pauvreté et de la misère sur tous les plans».

Ils ont dans ce sens appelé à l’application des accords du dernier conseil ministériel ainsi que les accords annoncés en octobre dernier par le ministre de la Santé.

Y. N.