Elloumi propose la peine de mort contre ceux qui veulent dissoudre le parlement «illégalement»…

En ce jour, où le monde célèbre la Journée internationale des droits de l’Homme, le député Qalb Tounes, Yadh Elloumi, a publié un statut proposant la peine de mort contre « toute personne qui souhaite dissoudre le Parlement illégalement»…

Le député appelle ainsi à l’application de l’article 72 du code pénal et a cependant ajouté dans son post, publié ce jeudi 10 décembre 2020, que «contrairement aux fascistes», il appelle à garantir le droit à un procès équitable «aux putschistes».

L’article 72 du code pénal tunisien dont parle le député Qalb Tounes stipule ceci : «Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien».

En réaction de nombreux internautes ont commenté le statut du député avec le hashtag #Dissoudre_Le_Parlement.

«Mettez mon nom sur la liste, je vais participer au sit-tin appelant à la dissolution de l’Assemblée de la honte», a écrit un internaute en réponse à Elloumi, «Il faut commencer par condamner à mort les terroristes et les clochards qui utilisent la violence et le takfir à l’Assemblée, et ce sans condamnation», a commenté une autre.

Y. N.