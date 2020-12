Thouraya Jeribi : Un programme «complet» en matière des droits de l’homme sera bientôt mis en place

La ministre chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Thouraya Jeribi, a assuré ce jeudi, 10 décembre 2020, que son département mettre bientôt en application «un programme complet dans le domaine des droits de l’homme». Néanmoins, dans les faits, ce programme est loin d’être «complet»…

La ministre a fait cette déclaration dans le cadre d’un congrès scientifique sous le thème «Défendre mes droits est un moyen de défendre les droits d’autrui», en partenariat avec le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l’homme, et sous la supervision du… ministère des affaires religieuses.

Jeribi a précisé que le programme susmentionné œuvrera notamment à achever le programme visant à établir une plateforme pour un discours alternatif, rejetant la violence et la haine et diffusant les valeurs de modération, en partenariat avec le Comité national de lutte contre le terrorisme et tous les ministères.

Malheureusement, les droits de l’homme fondamentaux, qui posent problème aux esprits bornés de la classe politique et sociale, comme celui de l’égalité successorale entre les hommes et les femmes, ainsi que les libertés sexuelles, et notamment celle des homosexuels, ont été ignorés par le congrès en question.

C. B. Y.