L’ambassadeur de l’Ukraine rend visite à l’Utica

Béchir Boujdai et Abdessalem Eloued, membres du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont reçu aujourd’hui, jeudi 11 février 2021, au siège de la centrale patronale à la cité El-Khadra, à Tunis, Volodymyr Khomanets, ambassadeur de l’Ukraine en Tunisie.

Les discussions ont porté essentiellement sur le développement des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Ukraine et le suivi du Mémorandum d’entente signé en 2019 entre l’Utica et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Ukraine.

À l’issue de cette rencontre et après les échanges sur certains points relatifs au renforcement des relations économiques et commerciales, aux investissements mixtes, à la reconstruction de la Libye, à la participation à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8), qui se tiendra en Tunisie en 2022, il a été convenu d’activer la création du Conseil d’affaires tuniso-ukrainien, d’organiser, en mai 2021, une conférence virtuelle entre l’Utica et la CCI d’Ukraine, de préparer des missions de chefs d’entreprises ukrainiens en Tunisie et Tunisiens en Ukraine fin 2021 ou début 2022, selon l’amélioration de la situation sanitaire dans les deux pays.