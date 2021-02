Les mésaventures d’un investisseur étranger avec la bureaucratie tunisienne

L’auteur, investisseur franco-égyptien opérant en Tunisie, raconte dans cette lettre qu’il nous a fait parvenir les problèmes rencontrés avec le Registre national du registre des entreprises, ouvert le février 2019 et censé faciliter la vie des investisseurs. C’est Kafkaïen…

Par Magdy Gaafar *

En imprimant le registre de mon entreprise, je constate qu’il y a une erreur dans les renseignements concernant le gérant (moi-même). Le service de saisie a mis une autre adresse et une autre nationalité … C’est un problème pour exercer mes responsabilités administrative puisque les procédures surtout bancaires ne sont pas les mêmes pour les étrangers.

Je me suis présenté aux bureaux du centre après avoir été dirigé par les agents au téléphone. Le 6 novembre, passeport dans ma poche, je fais la queue sur le trottoir avec tous les dangers de la Covid-19 surtout pour quelqu’un de plus de 71 ans d’âge… Après une longue attente, on me dirige vers un guichet qui refuse de prendre mes papiers en demandant de faire la démarche par email !

J’envoie un email depuis le 6 Novembre avec le passeport scanné, et jusqu’au jour d’aujourd’hui je ne vois pas encore la correction.

J’ai téléphoné à nouveau et l’opératrice me demande de les inonder de mails de rappel !

Aujourd’hui, je fais une nouvelle extraction (payée par carte de crédit chaque fois), mais je trouve les mêmes erreurs.

Au téléphone, l’opératrice me demande de repasser au centre, pour voir sur place!

C’est ça l’organisme moderne qui traite avec les investisseurs!!?

* Directeur général de la société Graphtech, basée à la Marsa, distributeur officiel de la marque ESRI and Harris en Tunisie.