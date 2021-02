Opéra de Tunis : Avant-première du spectacle chorégraphique tuniso-italien « Roméo et Juliette »

A l’occasion de la Saint-Valentin, l’Opéra de Tunis (Cité de la Culture) accueillera, le dimanche 14 février, l’avant-première du spectacle chorégraphique tuniso-italien « Roméo et Juliette ».

Comme beaucoup d’espaces culturels en Tunisie, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a récemment repris ses activités après des mois d’arrêt causés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ce dimanche, dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin, l’Opéra de Tunis invite le public à découvrir en avant-première un spectacle inédit qui allie le théâtre à la danse, inspiré de la célébrissime tragédie de William Shakespeare « Roméo et Juliette », parue en 1597, et qui continue plusieurs siècles après d’inspirer des artistes de tous les univers et de toutes les cultures.

Ce nouveau spectacle produit par le Pôle Ballet et Arts chorégraphiques de l’Opéra de Tunis, est une mise en scène chorégraphique conçue par le chorégraphe italien Luca Bruni, sur une scénographie de Mario Ferrari et une musique de Sergi Prokofiev, avec la participation des danseurs du Ballet tunisien de l’Opéra de Tunis.

Fawz Benali