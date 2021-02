Lancement du Prix FABA de littérature

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed vient d’annoncer le lancement d’un nouveau prix littéraire tunisien : Le Prix FABA de littérature, qui récompensera les meilleures œuvres littéraires éditées en Tunisie.

Un nouveau prix littéraire tunisien vient de voir le jour, il s’agit du Prix FABA de littérature, une initiative de la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed, dont la première session est prévue pour la fin de cette année 2021.

En lançant ce prix, la fondation a pour objectif de promouvoir le livre et l’envie de lire notamment auprès des jeunes. « On n’a plus besoin aujourd’hui de démontrer le rôle primordial de la culture (…) La littérature est partagée ou ne l’est pas, et l’accès de tous à la culture est un droit constitutionnel. (…) Promouvoir la culture, entre autres par le biais du livre et de la lecture devient par conséquent un objectif stratégique pour notre société civile », expliquent les organisateurs de ce prix.

Ce prix littéraire sera annuel et récompensera les meilleurs ouvrages édités ou coédités en Tunisie, et ce dans six catégories différentes (roman en langue arabe, roman en langue française, essai, livre illustré pour enfants, livre d’art et premier roman). Les prix varieront entre 5.000 DT et 20.000 DT.

Fawz Benali