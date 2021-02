Remaniement ministériel : Saïed adresse une correspondance à Mechichi

Le président de la république, Kaïs Saïed a adressé, ce lundi 15 février 2021, une correspondance au chef du gouvernement Hichem Mechichi, à propos du remaniement ministériel, en rappelant notamment les aspects juridiques et les dispositions de la Constitution liés à cette procédure.

C’est ce qu’a indiqué la présidence de la république dans un communiqué publié cet après-midi, en précisant que dans sa correspondance, le chef de l’État a fait un rappel de plusieurs principes, notamment le fait que «le pouvoir politique en Tunisie doive impérativement exprimer la volonté réelle du peuple».

Le président Saïed a également précisé que la prestation de serment n’est pas une simple mesure protocolaire ou fondamentales, mais qu’il s’agit d’un engagement vis-à-vis de que comprend le serment et de ses impacts, non seulement dans la vie «mais aussi le jour, où la personne qui aura prêté serment se trouvera face au plus juste des justes. (jugement dernier)».

Rappelons que le président de la république s’oppose à la prestation de serment de 4 parmi les 11 nouveaux ministres ayant obtenu la confiance du parlement, en janvier dernier, et e pour suspicion de corruption et de conflits d’intérêts.

De son côté, Hichem Mechichi, qui ne veut pas retirer les 4 concernés, et qui est encouragé et soutenu par les partis le soutenant, à l’instar de Qalb Tounes et Ennahdha, a limogé ce matin, cinq ministres, en confiant l’intérim à des secrétaires d’États et d’autres ministres en fonctions.

Y. N.