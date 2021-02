Qalb Tounes salue «la révision de la structure gouvernementale» et réitère son soutien à Mechichi

Qalb Tounes a de nouveau exprimé, ce mardi 16 février 2021, son soutien au chef du gouvernement, Hichem Mechihi, tout en saluant le «pas positif franchi dans le cadre de la révision de la structure gouvernementale», en référence au limogeage, hier, des 5 ministres.

Dans un communiqué publié cet après-midi, le parti de Nabil Karoui, a également souligné la necessité de la stabilité du gouvernement et des institutions de l’Etat, notamment dans ce contexte difficile où le pays a besoin de sortir de la crise : «Toutes les parties prenantes doivent conjuguer leurs efforts pour sortir de la crise économique et sociale».

Sur un autre plan, Qalb Tounes a appelé les autorités à épargner au pays tout blocage «causé par des conflits sur le texte de la constitution» et à éviter de vouloir «l’interpréter unilatéralement selon des intérêts personnels et en usant de discours populistes et ennuyeux visant à imposer un avis unique et qui divise au lieu de rassembler», lit-on dans le communiqué, dans une phrase qui semble être adressé au président de la république, Kaïs Saïed, qui n’a cependant pas été nommé par le parti.

Celui-ci estime par ailleurs, que les conflits entre les institutions de l’Etat seront dépassés si l’unité et la solidarité des Tunisiens sont préservées, et pour cela, «l’instauration d’un dialogue national, politique, économique et social demeure ouvert à tous, sans exclusion», indique encore Qalb Tounes.

Y. N.