Ecritures et révolutions «arabes» : Visioconférence avec Hella Feki et Omar Y. Souleimane

Une visioconférence se tiendra ce samedi 20 février 2021 à 18:00 (temps de Paris) avec les deux écrivains Omar Youssef Souleimane et Hella Feki, originaires, respectivement, de Syrie et de Tunisie.

La visioconférence, modérée par l’écrivain algérien Tawfiq Belfadel, a pour thème ‘‘Ecritures et révolutions «arabes»’’ et débattra sur la place de la révolution dans la fiction, la relation ente celle-ci et la réalité, et aussi sur le laboratoire (comment écrire) de chaque écrivain-e…

Hella Feki, 38 ans, est professeure de lettres et formatrice d’enseignants. Elle a grandi en Tunisie et vécu dans divers pays dont la France, l’Inde, le Sénégal… Ecrivaine, elle a publié un roman intitulé ‘‘Noces de jasmin’’, sur la révolution tunisienne de 2011.

Omar Youssef Souleimane, né en Syrie 1987, est poète et journaliste. Son récit ‘‘Le petit terroriste’’ (2018), a été adapté pour le théâtre. ‘‘Le dernier Syrien’’ est son premier roman. Il vit en France.

