Dialogue des Cordes : Un grand spectacle musical en avant-première à l’Opéra de Tunis

Le théâtre de l’Opéra de Tunis (Cité de la Culture) accueillera ce samedi 27 février, l’avant-première du spectacle musical « Dialogue des cordes » de Kamel Ferjani, avec la participation entre-autres de Lotfi Bouchnak.

« Dialogue des cordes » est une nouvelle coproduction musicale entre l’Opéra de Tunis et le compositeur et musicologue Kamel Ferjani, réunissant une soixantaine de musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) et l’Orchestre National Tunisien (ONT).

Ce spectacle musical se veut un dialogue interculturel entre les mélodies et rythmes orientaux d’un côté et occidentaux de l’autre, et ce, en reprenant des classiques du répertoire maghrébin et arabe dans un nouveau registre symphonique.

Plusieurs artistes prendront part à cette soirée musicale inédite, comme le grand chanteur Lotfi Bouchnak, les chanteuses Scheherazade Helal et Rihab Seghaier, ainsi que le joueur de qanun Slim Jaziri. Au programme également des morceaux accompagnés par la poésie d’Adam Fathi et de Khaled Oueghlani.

Fawz Benali