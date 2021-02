Tebini dénonce : Ennahdha demande à louer un train de la SNCFT pour la manifestation du 27 février !

«Location d’un train de Gabès pour transporter le troupeau d’Ennahda à Tunis dans le but de défendre la chaise de Ghannouchi», a déploré le député Fayçal Tebini en publiant un document ayant fuité sur les réseaux sociaux, adressé par le DG régional du parti islamiste à Gabès, au Pdg de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) pour demander la location d’un train le 27 février, pour «un voyage privé de Gabès à Tunis»…

Le député dit que chaque participant sera payé pour cette manifestation : «50 dinars par tête, le déjeuner et le transport sont pris en charge. Voilà où va l’argent du peuple !», a-t-il écrit dans un post publié, ce mardi 23 février 2021, sur sa page Facebook.

Dans ledit document, publié sur les réseaux sociaux, et contenant un cachet et une signature attribués au SG régional d’Ennahdha, on peut lire que la demande de location d’un train aller-retour (Gabès-Tunis) : aller à 4h, et retour à 16h, a été émise ce mardi.

Rappelons que le parti de Rached Ghannouchi organise une manifestation le 27 février pour soutenir le gouvernement Mechichi et ses intérêts.

Y. N.