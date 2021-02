Affaire du ressortissant français accusé de torturer des chats à Sahline : Précisions de l’association Alvia

Affaire du ressortissant français accusé de torturer des chats à Sahline : Précisions de l’association Alvia

L’association Alvia la voix des animaux, qui avait porté plainte, jeudi dernier, contre un ressortissant français habitant à Sahline (Monastir), accusé de séquestrer, torturer et tuer des chats, affirme qu’elle maintient sa plainte malgré la libération de l’accusé sur ordre du procureur.

«En réponse aux nombreuses interpellations, rumeurs et nouvelles qui circulent, Alvia, la voix des animaux tient à porter à la connaissance du public qu’elle maintient sa plainte contre le ressortissant français accusé de violence et de torture sur les animaux et n’a pas l’intention de demander une relaxe, mais au contraire tient à ce que justice soit rendue à ces animaux innocents», lit-on dans un communiqué publié ce soir, mercredi 24 février 2021.

La même source affirme que le ressortissant français a été libéré sur ordre du procureur «et Alvia n’a pas eu voix au chapitre», lit-on encore dans le communiqué, où l’on indique également que l’accusé a porté à son tour une plainte contre Alvia et contre les personnes présentes lors du rassemblement de protestation organisé devant son domicile.

«Le procureur a pris les mesures qui lui semblaient appropriées. Alvia se trouve co-accusé et en tant que tel ne peut pas s’exprimer sur cette affaire», conclut l’Association.

Rappelons que le suspect avait été arrêté le jour de l’alerte donnée par Alvia et qu’il a été nié toutes les accusations dont il fait l’objet, affirmant même qu’il soigne les animaux qu’il sauve de la rue. Le procureur a décidé de le libérer en attendant la suite de l’enquête.

Le jour même l’association a pu sauver 17 chats, dont certains blessés, qui étaient chez l’accusé et qui sont désormais au refuge.

Dimanche dernier, des activistes et des voisins du suspect se sont rassemblés devant chez lui, en l’appelant à partir…

Y. N.