Inauguration du Musée de la Démocratie à Tunis

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a inauguré, hier (mardi 23 février), le premier Musée de la Démocratie, à son siège régional de Bab Bnet à Tunis.

L’idée de lancer ce premier Musée de la Démocratie en Tunisie est une initiative de l’ISIE et de la Fondation internationale pour les Sysèmes électoraux, afin d’offrir à l’ensemble des citoyens des informations claires, utiles et accessibles sur le processus démocratique et les différents mécanismes de passation du pouvoir, et pour promouvoir leur contribution au bon déroulement des élections.

Le Musée a été équipé par les nouveaux outils technologiques, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée, tout en tenant compte des besoins spécifiques des personnes malvoyantes et malentendantes, en mettant à leur disposition un système d’interprétation en langue des signes.

Le Musée est désormais ouvert aux visiteurs, et l’ISIE a également mis à la disposition du public un site web, ainsi qu’une application mobile afin de visiter le Musée virtuellement.