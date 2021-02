Après Samir Dilou, Imed Hammami dit qu’il ne participera pas à la manifestation d’Ennahdha

Partagez 4 Partages

Le dirigeant au sein du mouvement Ennahdha, Imed Hammami, a insisté ce jeudi, 25 février 2021, sur l’importance du dialogue national dans le contexte de crise que connaît actuellement le pays, notamment sur le plan politique, appelant le président de la république, Kaïs Saïed, à adopter l’initiative de l’UGTT allant dans ce sens.

L’ancien ministre de l’Emploi et de la Santé a, par ailleurs, invité, dans une déclaration accordée à Shems FM, les 3 présidences (de la république, du gouvernement et du parlement) à faire des concessions les uns envers les autres en vue de résoudre le conflit actuel, assurant que cela serait un signe de force par celui qui ferait le premier pas.

Revenant sur la manifestation organisée par son parti pour ce samedi, Hammami a affirmé qu’elle servira à protéger la légalité, qui est aujourd’hui menacée, selon lui, et non pas à faire une démonstration de force.

En revanche, il a exprimé des réserves par rapport à cette descente dans la rue et assuré qu’il n’y participera pas, notamment au vu de la situation sanitaire actuelle et étant donné que les alliés politiques d’Ennahdha (Qalb Tounes et Al-Karama) n’y seront pas.

Il s’agit du deuxième dirigeant nahdhaoui à dire qu’il est contre l’organisation de cette manifestation, après Samir Dilou en début de semaine. Ce qui est révélateur des conflits internes au sein du parti islamiste.

C. B. Y.