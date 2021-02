Nabil Baffoun : Bientôt une initiative pour l’amendement de la loi électorale

Après avoir coordonné avec la Haute autorité indépendantes de la communication audiovisuelle (Haica), le Tribunal administratif et la Cour des comptes, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) présentera une initiative législative pour l’amendement de la loi électorale la semaine prochaine.

C’est ce qu’a fait savoir Nabil Baffoun, président de l’Isie, ce jeudi 25 février 2021, dans une déclaration accordée à Express FM.

Les propositions incluront la possibilité de procéder au vote à distance pour les Tunisiens à l’étranger, de clarifier certains concepts liés à la campagne électorale, dont le plus important est la publicité politique, en plus de fixer des conditions objectives pour les candidats et d’ouvrir l’inscription à distance pour les Tunisiens à l’intérieur de la Tunisie, a énuméré Baffoun, assurant que ces changements toucheraient la majorité des articles en vigieur.

En revanche, assure-t-il, les propositions d’amendement seront purement techniques et sans rapport avec l’aspect politique.

C. B. Y.