Décès de l’artiste et journaliste Habib Bouhawel

Le journaliste, caricaturiste et peintre Habib Bouhawel, auteur de bandes dessinées est décédé aujourd’hui, vendredi 26 février 2021, suite à un long combat contre la maladie.

Habib Bouhawel, issu d’une famille d’artistes est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts qui a fait ses débuts à Paris. Il a également participé à de nombreuses expositions collectives à l’international, notamment en Suisse et en Belgique.

L’artiste, qui a collaboré avec plusieurs revues et journaux, notamment Réalités Magazine, l’Ephémère, Le Temps, Kaous Kouzah, pour ne citer que ceux-là, avait publié en 1978, son premier album (le premier en Tunisie), «Allô Tunis, ici l’Argentine», sorti à l’occasion de la coupe du monde de football, avant de lancer, un an après, deux nouvelles séries, «Reflets» et «Miss champs» dans l’hebdomadaire Réalité.

En collaborant en 1980, avec le journal le Phare, il a fait paraître «Le poulet au pied», une série BD à caractère politique (encore la première en Tunisie) et a également crée un supplément de caricatures mensuel intitulé «Le phare-felu», avant de publier un conte traditionnel «Ommi Sissi» dans Le Temps Hebdo.

Habib Bouhawel a aussi raconté l’Histoire de la Tunisie en 1999, dans «Le voyage merveilleux de Tounes» et a sorti en 2003, «De Victor à Hugo», un album racontant la vie de Victor Hugo, sur un scénario d’Yves Mezières, à l’époque responsable du bureau du livre à l’Ambassade de France à Tunis.

Initiateur du Festival Méditerranéen de BD et de l’image de Tunis, le caricaturiste a également exposé ses œuvres pour sa première exposition d’artiste peintre, intitulée «Dessiner l’oubli», en 2006, puis en 2014, ses œuvres personnelles à la Galerie Saladin.

Malgré la maladie contre laquelle il a dignement lutté, l’artiste , qui a parlé, dessiné et écrit l’espoir, a collaboré, en juillet 2021, avec Réalités Online, en tant que journaliste.

Y. N.