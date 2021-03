Crise politique : Rencontre entre Majoul, Taboubi et Ghannouchi au siège de l’Utica

Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce, et de l’artisanat (Utica), a reçu aujourd’hui, lundi 1er mars 2021, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi.

Cette rencontre a été l’occasion de discuter de la situation politique et la crise politique qui se poursuit et qui a impacté la situation socio-économique du pays, lit-on dans un communiqué publié par la centrale patronale.

Rached Ghannouchi, Samir Majoul et Noureddine Taboubi se sont accordés sur l’importance de trouver une issue à cette crise, en plaçant l’intérêt du pays et les revendications, comme priorité, ajoute encore la même source.

On notera que la crise politique a été causée par un remaniement proposé par les partis Ennahdha et Qalb Tounes au chef du gouvernement Hichem Mechichi, comptant notamment 4 ministres suspectés de corruption et de conflits d’intérêts et pour lesquels le président de la république Kaïs Saïed a refusé la prestation de serment.

Il avait alors proposé à Hichem Mechichi de renoncer aux 4 ministres controversés sur les 11 ayant obtenu la confiance du parlement, mais ce dernier a assuré qu’il ne démissionnera pas et n’a pas non plus remplacer lesdits ministres.

Il en a même limogé 5 autres il y a deux semaines, en chargeant des membres de son gouvernement de l’intérim…

