Appel à témoins pour retrouver Melek, disparue depuis le 10 février dernier à Sayada

Le ministère de l’Intérieur a lancé un appel à témoins, dans la soirée de ce mercredi 3 mars 2021, pour retrouver l’élève Melek Raya (14 ans), disparue depuis le 10 février dernier, à Sayada, au gouvernorat de Monastir.

Melek Ben Ajmi Raya a quitté le domicile familial et n’a plus donné signe de vie, indique le ministère dans son communiqué, en publiant une photo de l’élève et en appelant toute personne ayant des informations pouvant aider à la retrouver à contacter les numéros suivants : 71.341.666/71.517.264/71.566.977, ou à se rendre au poste de police le plus proche.

Il est également possible d’apporter son témoignage au siège de la police judiciaire à l’avenue 9-Avril 1938 à Tunis, ajoute le ministère

Y. N.