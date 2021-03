«Daechisation» des écoles de Chorbane : Le ministre de l’Éducation affirme que des décisions seront annoncées aujourd’hui

Le ministre de l’Éducation Fethi Sellaouti a annoncé ce mercredi 3 mars 2021, qu’une enquête a été ouverte sur les dépassements enregistrées dans les deux écoles primaires situées à Chorbane (Mahdia), où des instituteurs, donnent des cours en tenue afghane, interdisent les photos, font la prière en classe et séparent les filles et les garçons, entre autres abus constatés par la LTDH et révélés dans un reportage réalisé par Nedra Ismail pour Radio Monastir.

Pour le ministre de l’Éducation, la tenue afghane, qui n’est ni tunisienne ni conforme à un habit administratif est interdite, a-t-il dit dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite à Nabeul, tout en affirmant qu’une enquête avait été ouverte aussitôt son département alerté par les différentes parties et que suite à cela des décisions seront prises pour mettre fin à ses dépassements.

«Nous avons pris des décisions après avoir reçu le rapport détaillé effectué par nos inspecteurs, dans le cadre de l’enquête que nous avons menée et nous allons publier un communiqué à ce propos, aujourd’hui, à mon retour au siège du ministère», a-t-il affirmé.

Rappelons que des visites effectuées, le 24 février dernier, par le bureau régional de la LTDH à Mahdia, pour accompagner la journaliste qui a réalisé un reportage sur la «daéchisation» des écoles écoles Mzehda et Chaouachine, ont révélé que des instituteurs interdisent l’affichage des photos en salle de classe, et disent aux enfant que cela est «haram» (péché), tout comme la musique et la télévision.

Ses derniers qui travaillent en en tenue afghane, effectuent la prière en classe, pendant les cours, et séparent les filles et les garçons dans la cour (file), sachant qu’ils sont accusé de ne pas se conformer au programme officiel du ministère de l’Éducation, ainsi que de propager des idées obscurantistes.

«Non à l’extrémisme de Daech dans les écoles de Chorbane!», avait alerté la Ligue, dans un communiqué, en appelant les autorités à ouvrir une enquête sérieuse à ce propos et à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intérêt supérieur de nos enfants et de leur garantir le droit à une éducation conforme aux normes scientifiques et civiles.

Y. N.