Tunisie : Arrestation d’un individu qui s’apprêtait à vendre son bébé, à l’aide de sa mère et de sa sœur !

La garde nationale de Mahdia en collaboration avec le ministère public de Kairouan, a arrêté un individu qui s’apprêtait à vendre son bébé de 18 mois, contre la somme de 100.000 dinars tunisiens. Le père était accompagné de sa mère et de sa sœur qui ont également été interpellées.

Conçu hors cadre du mariage le bébé avait été abandonné dès sa naissance par sa mère, qui en a confié la garde au père, or ce dernier a décidé de le vendre, sur conseils de sa mère et de sa sœur, indique la porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia Raoudha Berrima, dans une déclaration ce samedi 6 mars 2021, aux médias.

Le père a pris contact avec un homme habitant à Mahdia, à qui il a proposé le bébé contre 100.000 DT, précise la même source en ajoutant que c’est ce dernier qui a alerté la protection de l’enfance, ce qui a permis l’ouverture d’une enquête.

Les agents de la GN ont piégé les 3 suspects qui ont été arrêtés en flagrant délit et placés en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.