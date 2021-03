Lancement du programme “Fighters” au profit des jeunes diplômés chômeurs

L’ed-tech tunisienne GomyCode et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti) lancent, en partenariat, le programme “Fighters” au profit des jeunes diplômés à la recherche d’emploi.

Le programme “Fighters” est une bourse destinée à 100 jeunes diplômés du supérieur à la recherche active d’emploi. Prise en charge à 100% par la Fondation Drosos, celle-ci permettra aux jeunes bénéficiaires de démarrer une nouvelle carrière de développeur, de marketeur digital, de UX/UI designer ou de data scientist, en maîtrisant les dernières technologies demandées par les employeurs tunisiens et internationaux.

Afin de pouvoir profiter de cette bourse, les candidats doivent répondre à certaines conditions d’éligibilité. Il faut être à la recherche active d’emploi; avoir obtenu un diplôme d’ingénieur ou Bac+5; ne pas pouvoir financer le parcours de formation par ses propres moyens; souhaiter se reconvertir professionnellement et avoir de la motivation, de la rigueur et de l’autonomie; et passer le test de niveau proposé par GomyCode, après avoir rempli le formulaire d’inscription.

La méthode GomyCode

L’expérience d’apprentissage de GomyCode est unique et en totale adéquation avec notre identité, notre philosophie et nos valeurs en matière d’éducation, avec pour Motto: «Learn by making». En suivant nos programmes, l’étudiant développe ses compétences techniques de programmation mais aussi des compétences humaines de communication, de travail collaboratif et d’esprit critique grâce à une riche communauté présente à l’international.

Par ailleurs, l’étudiant apprend à développer un produit dans sa totalité, jusqu’à la mise en ligne. Il ne s’agit pas d’apprendre quelques lignes de code mais de réaliser tout un projet et de pouvoir en être fier.

Développer un produit complet est une étape importante dans l’expérience GomyCode, c’est une source de motivation et de satisfaction et ça demeure une expérience marquante pour la plupart des étudiants.

C’est ainsi que GomyCode met en place un modèle hybride entre le présentiel et le en ligne. Pour ce faire, il met à la disposition des étudiants «Learn», sa plateforme qui associe le présentiel et le e-learning encourageant ainsi l’autonomie et la prise d’initiative. La plateforme donne la possibilité à l’étudiant de suivre sa performance et d’identifier les points d’amélioration. La plateforme est aussi gamifiée et ludique permettant à l’étudiant de gagner des points et des badges en fonction de son avancement.

En dehors de l’aspect technique, travailler en entreprises nécessite aujourd’hui des soft skills. C’est pourquoi GomyCode accompagne ses étudiants tout au long de leur parcours, avec des activités de team building, de connaissance de soi et de développement de la créativité, afin de faciliter par la suite leur intégration dans le monde du travail.

Pour profiter de cette bourse et intégrer le programme “Fighters”, rendez-vous sur le site de GomyCode ou contactez nos conseillers au 31.314. 570.

Source : communiqué.