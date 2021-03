Mohamed Ammar : La Troïka parlementaire reçoit 500.000 dinars par mois par un lobby financier

Selon le président du Bloc démocratique, Mohamed Ammar, plusieurs partis en Tunisie reçoivent illégalement de l’argent, que ce soit de lobbies tunisiens ou étrangers. En particulier, c’est le cas d’Ennahdha, Qalb Tounes, la coalition Al-Karama et le Parti destourien libre (PDL), assure-t-il.

Le député d’Attayar a affirmé, lors de son interview à l’émission “Wahch chécha”, diffusée dimanche 7 mars 2021, sur Attesia TV, que la Troïka parlementaire reçoit mensuellement 500.000 dinars (DT) de la part d’un lobby financier tunisien, distribués à raison de 200.000 DT à Ennahdha, 150.000 DT à Qalb Tounes et 150.000 DT à Al-Karama.

Quant à Abir Moussi, cheffe du PDL, elle recevrait de l’argent douteux des Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Égypte, en plus d’hommes d’affaires tunisiens travaillant dans le domaine de la pisciculture, si on croit le parlementaire.

Mohamed Ammar n’a néanmoins présenté aucune preuve de la véracité de ses propos.

Rappelons que le plafond du financement légal pour les partis politiques est de 60.000 dinars par an.

C. B. Y.