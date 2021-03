Taboubi défend l’omerta au sein de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a déclaré hier, mercredi 10 mars 2021, devant les cadres et les membres des syndicats de la santé publique, qu’il ne prête pas attention à ceux qu’il a qualifié de «manœuvriers» qui agissent sur les réseaux sociaux et tentent de nuire à la centrale syndicale.

Mettant en garde les syndicalistes qui sèment le doute sur la crédibilité de leur organisation et alimentent des querelles intersyndicales, M. Taboubi a ajouté: «Notre lessive sale, je ne peux pas le laver devant les médias, mais il y aura d’autres occasions, où on fermera la porte et on se fera mal les uns les autres pour mettre en route les réformes nécessaires», défendant ainsi l’omerta au sein de l’UGTT.

M. Taboubi a lancé aux dirigeants des syndicats de la santé publique que l’organisation a une vision globale de la réforme du secteur et qu’il n’acceptera pas une multiplicité d’approches et de visions, souvent infructueuse, appelant le syndicat des médecins universitaires et la fédération générale de la santé à faire part de leurs approches respectives au sein des instances de l’organisation, qui met tous ses moyens à leur disposition. «Personne ne conduira la réforme, ni eux ni vous», a-t-il encore lancé aux dirigeants des syndicats de la santé, les appelant à dépasser leurs querelles et à œuvrer ensemble pour une réforme globale conduite par la direction de la centrale.

I. B.