Les journalistes et les employés de Shems FM en sit-in à partir de lundi prochain «pour dénoncer les nominations parachutées»

Les journalistes et les employés de ShemsFM ont décidé d’observer un sit-in ouvert au siège de la radio, à partir de lundi prochain, 15 mars 2021, et ce pour protester «contre toute nomination parachutée».

Cette décision à été annoncée à l’issue de la réunion générale organisée ce vendredi 12 mars 2021, en la présence de la Fédération générale des médias et le Syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT), visant à examiner la décision soudaine et parachutée de la nomination de la journaliste Hanene Ftouhi, à la tête de la radio, «alors que la procédure de cession de la radio est en cours».

Ainsi les journalistes et les employés de la radio ont réaffirmé leurs opposition à cette nomination, estimant qu’elle ne correspondant pas à la situation financière difficile de l’établissement, «qui exige un gestionnaire administratif et financier expérimenté» et appellent le gouvernement à «mettre fin aux solutions de bricolage, reposant sur des nominations partisanes basées sur le favoritisme et qui manquent au respect des critères de l’expérience et de la compétence».

Ils ont également appelé le gouvernement, la commission de gestion des biens confisqués et Al Karama Holding à trancher au sujet de la cession de Shems FM, tout en annonçant le sit-in ouvert, qui sera entamée lundi prochain.

Y. N.