Sept morts et 17 blessés en une journée : l’Observatoire de la sécurité routière appelle à la vigilance

Partagez 0 Partages

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a appelé, ce mardi 16 mars 2021, à la vigilance en affirmant avoir enregistré en une seule journée, soit samedi dernier, 7 morts et 17 blessés dans des accidents de la route survenus dans différentes régions de la Tunisie.

Tout en affirmant que ces chiffres sont effrayants et déplorant le manque de respect du code de la route, l’ONSR a précisé que la cause principale de ces drames est l’excès de vitesse.

«L’Observatoire appelle, dans ce contexte, les autorités régionales et notamment les présidents des commissions régionales de la sécurité routière à revoir les plans d’action pour la sécurité routière dans le but de mettre fin à la négligence de certains usagers de la route», lit-on dans le communiqué publié ce mardi.

L’ONSR a, par ailleurs, appelé les associations et les institutions des différentes régions à adhérer, plus efficacement, aux efforts de sensibilisation à la sécurité routière et au respect de la code de la route et à bannir principalement l’excès de vitesse.

Y. N.