Tunisie – Covid-19 : Arrivée du premier lot du vaccin Pfizer-BioNTech

La Tunisie a reçu aujourd’hui, mercredi 17 mars 2021, le premier lot (93.000 doses) du vaccin anti-Covid-19, Pfizer-BioNTech, via l’initiative Covax.

Le directeur général de la santé, Facel Ben Salah, a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que d’autres lots arriveront notamment en mars et avril, et que l’objectif à court terme et de vacciner tous les professionnels de la santé, avant le début de la campagne de vaccination des personnes âgées.

Rappelons que la Tunisie a reçu, la semaine dernière, 30.000 doses du vaccin russe Spoutnik V.

C. B. Y.