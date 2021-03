Tunisie : Rania Amdouni libérée en appel

Condamnée à 6 mois de prison pour «outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions», l’activiste Rania Amdouni a été libérée en appel, ce mercredi 17 mars 2021.

C’est ce qu’a annoncé le collectif « Falgatna« , en se réjouissant de cette décision annoncé à l’issue du procès en appel et en exprimant sa joie de voir libre leur camarade, la féministe et et militante LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels transsexuels et queer), qui aura passé 18 jours en prison.

«Après 18 jours d’incarcération injuste, Rania sera de nouveau libre et pourra rejoindre sa famille et les siens et pourra retourner dans la rue pour poursuivre son combat pour les droits et les libertés. Aujourd’hui, nous avons gagné un petit pas dans notre guerre contre l’injustice, l’oppression, la tyrannie, l’appauvrissement, la marginalisation et l’intimidation», lit-on dans le communiqué du collectif, qui appelle à la libération de tous ceux qui ont été injustement arrêtés.

Rappelons que des associations et Ong nationales et internationales avaient soutenu l’activiste et dénoncé son arrestation et sa condamnation, à l’instar d’Amnesty international qui avait qualifié cette décision de justice de «scandaleuse».

Y. N.