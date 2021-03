El Teatro : L’exposition « Attrape-rêves », dans l’univers coloré de Myriam Soufy

La galerie El Teatro Aire-Libre accueille, du 23 mars au 5 avril 2021, l’exposition de collage «Attrape-rêves » de l’artiste Myriam Soufy.

Artiste plasticienne, poète et comédienne, Myriam Soufy possède plus d’une corde à son arc et ne cesse d’explorer divers univers artistiques. Ayant participé à plusieurs expositions collectives et à de nombreuses pièces de théâtre notamment au sein du Teatro, elle nous invite désormais à découvrir de plus près sa passion pour l’art du collage, à travers son exposition personnelle « Attrape-rêves ».

A travers la technique du collage qui consiste à créer de nouvelles œuvres à partir de combinaisons d’éléments séparés, Myriam Soufy nous révèle un univers personnel réinventé de toute pièce où se mêlent le rêve et les couleurs. Une approche esthétique de déconstruction des choses pour créer un monde bienveillant, lumineux et jovial.

« Parce que le Monde n’est pas un, que les frontières ne sont qu’œuvre humaine, que les sentiments se déclinent en une multitude de couleurs, que les émotions sont un camaïeu de bleu, que les étoiles sont à la portée, que ce qui meurt change simplement de forme. (…) Les matériaux reprennent vie, les mots se transforment en images, l’improbable devient probable, le temps d’un éternel printemps », souligne l’artiste.

Fawz Benali