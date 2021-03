Plus de 1.500 recours contre la liste finale des martyrs et blessés de la révolution, selon Abderrazak Kilani

Le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani, a assuré, ce mercredi 24 mars 2021, que l’instance a reçu plus de 1.500 recours contre la liste finale des martyrs et blessés de la révolution.

Ce chiffre risque d’augmenter dans les prochains jours car l’instance est encore «en train de compter les plaintes», a-t-il encore souligné.

Pour rappel, le 19 mars, la liste des citoyens tués ou des blessés lors de événements de la révolution de 2011 avait été publiée dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort). Elle comprenait 129 morts et 634 blessés.

Intervenant sur les ondes de Shems FM, l’avocat a, par ailleurs, indiqué que c’est le Tribunal administratif qui est chargé de donner suite à ces plaintes.

