Mission d’hommes d’affaires tunisiens en RD Congo

Tunisia Africa Business Council (TABC) a organisé en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Kinshasa, une mission de prospection multisectorielle en République démocratique du Congo (RDC) du 22 au 25 mars 2021.

Une délégation composée de 55 femmes et hommes d’affaires, présidée par Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, et appartenant aux secteurs des TIC, de l’énergie, du conseil, des BTP, de l’industrie, de l’environnement, de la santé, du commerce, de l’enseignement supérieure et de l’audit, ont pris part à cette mission.

Les travaux de cette mission ont connu un succès. Plus que trois cent opérateurs économiques de la RDC ont participé aux travaux de la 3e édition du Forum économique tuniso-congolais, organisé en marge de cette mission et qui a été ouvert par la ministre d’État de la RDC, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza.

Le Forum a visé notamment d’améliorer le climat des affaires, de promouvoir l’entreprenariat, d’impulser les échanges commerciaux bilatéraux et consolider les relations économiques tuniso-congolaise.

Des rencontres BtoB ont eu lieu entre les opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues congolais durant les trois jours de cette mission, ui a été couronnée par la signature d’une convention de partenariat entre la Fédération des entreprises du Congo (FCE) représenté par son administrateur délégué Kimona Bonongé et TABC, représenté par son président Anis Jaziri.

Le partenariat vise le renforcement des relations entre les deux organismes FCE et TABC, le développement et l’élargissement des relations entre les opérateurs économiques Tunisiens et ceux de la RDC.