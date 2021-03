Seyed Ferjani: «Kaïs Saïed est un adolescent politique»

Le président de la république Kaïs Saïed ne doit pas balayer d’un revers de la main les attaques émanant des piliers de la smala islamo-affairiste, qui veut sérieusement sa peau, comme celles, contenues dans un post Facebook, publié hier, vendredi 27 mars 2021, par le député islamiste Seyed Ferjani, un proche de Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha, et l’un des exécutants de ses basses manœuvres. Ce sont autant de menaces sérieuses…

Par Imed Bahri

Seyed Ferjani, ancien sous-officier de l’armée, figure de premier plan du Mouvement de la tendance islamique (MTI) puis d’Ennahdha et aujourd’hui député de Kairouan pour ce parti mais aussi un proche parmi les proches de Rached Ghannouchi, le «morched» des Frères musulmans tunisiens, et un grand ami de l’affairiste véreux Nabil Karoui, président du parti Qalb Tounes, à l’instar des autres figures de l’alliance malfaisante islamo-affairiste, tire à boulets rouges sur le président de la république Kaïs Saïed.

Le chef de l’Etat dans le point de mire de l’alliance islamo-affairiste

La haine de la famille islamiste tunisienne (Ennahdha ainsi que son excroissance, la coalition islamo-populiste Al-Karama) et des partisans de l’affairiste véreux Nabil Karoui, incarcéré pour des affaires de corruption et de blanchiment d’argent, ne faiblit pas à l’endroit de Kaïs Saïed, trop intègre à leur goût et «coupable» de ne pas frayer avec eux et de faire obstacle à leurs projets malfaisants.

Le député Ennahdha de Kairouan Seyed Ferjani, souvent présenté comme l’un des piliers de l’Organisation militaire secrète d’Ennahdha, traite Saïed d’«adolescent politique» comme si lui était de la trempe d’un Alain Juppé ou d’un Bruno Le Maire, et son patron Ghannouchi était un de Gaulle ou un Churchill.

L’ancien sous-off islamiste devenu écrit ans un post Facebook, hier, vendredi 27 mars 2021, sans craindre de se couvrir de ridicule: «Dieu nous fait endurer celui dont le peuple finance les activités mais qui sabote ses intérêts et les actions de son gouvernement… Un adolescent politique… il a juré de respecter la Constitution mais il l’a violée… la même chose pour la sécurité nationale qu’il n’a pas respectée… Nous avons un ministre des Affaires étrangères qui travaille comme le serviteur d’un homme et non d’un Etat et ce qui est demandé c’est de l’interroger et qu’il rende des comptes… Il est également essentiel de juger celui qui paralyse l’appareil d’Etat et l’outrepasse… et après il s’affiche comme un pur, qui mène la guerre contre la corruption alors qu’il a nommé beaucoup de corrompus et qu’il les protège.»

Bref, pour Seyed Ferjani, Kaïs Saïed est une catastrophe et il faut s’en débarrasser le plus tôt possible…

Saïed doit éviter de faire le vide autour de lui

Saïed, qui dit souvent que ces attaques n’inspirent en lui que le mépris, ne doit pas être prétentieux et les prendre à la légère, surtout lorsqu’elles émanent de l’entourage le plus proche et le plus direct de Rached Ghannouchi.

le locataire du Palais de Carthage doit aussi éviter les bourdes (il en commet souvent), s’entourer de gens compétents qui connaissent les rouages de l’Etat (ils sont rares dans son entourage), et améliorer son rendement (assez faible jusque-là), sinon il est en train de s’isoler, de faire le vide autour de lui et finira par se retrouver tout seul; or, tout seul, il ne pourra pas combattre et vaincre la pieuvre islamo-affairiste qui l’assaille de toutes parts.