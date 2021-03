Tunisie : L’ancien ambassadeur Ali Hachani n’est plus

L’ancien ambassadeur Ali Hachani, est décédé aujourd’hui, mercredi 31 mars 2021, à l’âge de 74 ans, annonce le parti Afek Tounes, dont il était membre.

Afek Tounes a regretté le départ de M. Hachani «l’homme d’État, patriote et intègre qui a consacré sa carrière à servir les intérêts de la Tunisie à l’étranger», tout en présentant ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à celle du corps diplomatique pour cette grande perte.

Conseiller auprès de la Mission permanente de la Tunisie auprès des Nations-unies à New York, Ali Hachani, qui était ambassadeur aux Émirats Arabes Unies, au Sénégal et à New York (1997-2000, puis 2003-2007), avait notamment occupé le poste de DG au ministère des Affaires étrangères et a été Chef de cabinet au sein du même département.

L’ancien ambassadeur Raouf Chatty a également présenté ses condoléances à la famille et au proches d’Ali Hachani : «La communauté diplomatique tunisienne est consternée par le décès de l’ ambassadeur Ali Hachani , un homme d’État, un grand diplomate ,un patriote qui a toujours servi le pays avec abnégation et grand dévouement. Allah Yarhmou».

Y. N.