Tunisie : Le comité scientifique propose de nouvelles mesures contre le coronavirus, et affirme que la situation sanitaire est dangereuse

Le comité scientifique s’est réuni se dimanche 4 avril 2021, pour discuter de la situation sanitaire, jugée dangereuse, à cause de l’augmentation du nombre des contaminations et des décès liés au coronavirus, la propagation du nouveau variant en Tunisie et la hausse du nombre d’hospitalisations et du taux d’occupation des indicateurs liés à la pandémie.

Dans un communiqué publié ce soir, le ministère de la Santé, affirme que le taux de positivité, qui a augmenté est désormais à 22,9%, sachant que le niveau d’alerte est «très élevé» dans 17 gouvernorats et 95 délégations du pays et que le nombre de décès causés par le coronavirus est également en hausse.

Les membres du commités ont déploré un relâchement dans l’application des mesures de prévention, des gestes barrières et de l’isolement sanitaire, ainsi qu’une difficulté à les faire appliquer et affirme que la campagne de vaccination doit être accélérer, d’autant que la prise en charge des malades devient difficile à cause de l’augmentation du nombre d’hospitalisations.

A la lumière de cette situation dangereuse, le comité scientifique a proposé une série de nouvelles mesures afin qu’elles soient conforme avec la conjoncture et puissent contribuer à la lutte contre la pandémie.

Y. N.